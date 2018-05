LESSARD, Jules



Au CHSLD de Charny, le dimanche 15 avril 2018, à l'âge de 76 ans, est décédé monsieur Jules Lessard, époux de madame Céline Moncion. Il était le fils de feu monsieur Honoré Lessard et feu dame Julienne Bédard. La famille recevra les condoléances en présence des cendresà compter de 13 h jusqu'à 15 h enL'inhumation des cendres aura lieu à une date ultérieure. La direction des obsèques a été confiée àIl laisse dans le deuil, outre son épouse: Céline Moncion, ses enfants, Jean-François, Michel et Geneviève. Il laisse également dans le deuil ses soeurs, Rollande et Huguette ainsi que ses neveux et nièces, cousins et cousines et plusieurs autres parents et ami(e)s. Merci de compenser l'envoi de fleurs par un don adressé à la Société Alzheimer de Québec sise au 1040, Avenue Belvedère, bureau 312, Sillery (Québec) G1S 3G3. Des enveloppes de dons seront disponibles sur place, lors de la cérémonie.