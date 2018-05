BOUCHER, Yvonne Pageau



Au Centre d'hébergement St-Augustin de Beauport, le 19 avril 2018, à l'âge de 88 ans, est décédée dame Yvonne Pageau, épouse de feu monsieur Laurent Boucher et fille de feu monsieur Henri Pageau et de feu dame Anna Villeneuve. Elle demeurait à Québec.de 9h30 à 11h.Elle laisse dans le deuil ses enfants : Carol (Linda Bouchard), Claire et Jocelyn (Yolande Leclerc); ses petits-enfants : Jean-François (Mélanie), Audrey (Francis), Marie-Ève, Anne (Simon), Nicolas (Caroline) et Darcy (Ghyslain); ses arrière-petits-enfants : David, Mayva, Nicolas, Clara, Romain, Mathild, Isaac et Anna-Ève, ainsi qu'une nièce particulière : Nancy . Elle était la sœur de : feu Léopold (Réjeanne Roy), Mariette (feu Edgar Boucher), feu Jean-Guy, feu Georges-Henri (feu Paulette Vallée), Denise (Jean-Marc Garneau), Uldéric (feu Carmelle Bédard), Véronique (feu Raymond Brindamour) et feu Yvon (feu Louise Bernard) et la belle-sœur de la famille Boucher: Guy (Lucille Sanfaçon) et Louis-Marie (Raymonde Vézina), ainsi que plusieurs neveux, nièces, cousins, cousines, parents et ami(e)s. La famille tient à remercier tout le personnel du Centre d'hébergement St-Augustin de Beauport pour leur dévouement, leur délicatesse et les bons soins prodigués. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Société Alzheimer de Québec, 305-1040, avenue Belvédère, Québec (QC), G1S 3G3, tél. : 418-527-4294.