PLAMONDON, Lisette Moisan



À l'hôpital Laval, le 17 avril 2018, à l'âge de 77 ans, est décédée dame Lisette Moisan, épouse de monsieur Jacquelin Plamondon, fille de feu Arthur J. Moisan et de feu Jeannette Boivin. Elle demeurait à Saint-Raymond. La famille vous accueillera pour un moment de reconnaissance à laà compter de 10h.suivi de l'inhumation au cimetière paroissial. Outre son conjoint Jacquelin, Lisette laisse dans le deuil: sa fille Kathy (Christian St-Onge), son fils Marco (Kim Gervais); ses petits-enfants: Julien (Julianne Trudel), Annabelle (Émile Piché) et Élodie; ses frères et sœurs: feu Maurice (feu Juliette Genois), feu Georgette (feu Irénée Thibodeau), feu Paul (feu Rosilda Chandonnet), feu Reinette (feu Paul-Henri Déry), Alphonse (feu Éliane Martel), feu Jean-Guy (Lise Cantin), feu Noël (Carmen Beaupré), Gérald (feu Nicole Boulianne) et Raymonde (Clovis Jobin); ses beaux-frères et belles-sœurs de la famille Plamondon: Micheline (Maurice Pelletier), Léandre (Hélène Lirette), Christiane (feu Clément Moisan, Sylvain Gingras); ses filleuls: Michel et Patrick. Elle laisse également plusieurs neveux, nièces, cousins, cousines ainsi que plusieurs ami(e)s très chers (camping, scrabble, natation, enfance et retraités de l'enseignement). La famille tient à remercier le personnel des établissements suivants qu'elle a croisé sur sa route, au cours des deux derniers mois : Hôtel-Dieu, Hôpital de l'Enfant-Jésus et Hôpital Laval. Une pensée spéciale à Luc qui nous a également apporté support et réconfort. Toute marque de sympathie peut se traduire par un don à la Société canadienne du cancer ou au Relais pour la vie - Équipe Chante à la lune (don en ligne).