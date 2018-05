GOSSELIN, Gill



Au CISSS de Chaudière-Appalaches, hôpital Hôtel-Dieu de Lévis, le 13 février 2018, est décédé à l'âge de 68 ans, M. Gill Gosselin fils de feu Armand Gosselin et de feu Pierrette Gill, demeurant à Lévis. La famille accueillera parents et ami(e)s à l'église à partir de 9 h 30.L'inhumation des cendres aura lieu au cimetière Saint-Michel de Shawinigan. Le défunt laisse dans le deuil ses trois enfants: Dominique (Annie Duquette), Geneviève (Charles Daoust-Levasseur) et Gabriel (Patricia Caron); ses petits-enfants: Elizabeth, Louis-Olivier, Félix- Étienne, Théo et Léa; ses frères: Jean (Micheline Lefèbvre) et Armand (Martine Samson); ses nièces: Annie, Magalie et Laurianne; ainsi que ses ami(e)s. La famille désire remercier le personnel de l'unité de soins palliatifs du CISSS de Chaudière-Appalaches, hôpital Hôtel-Dieu de Lévis ainsi que le personnel soignant du Pavillon Bellevue pour les bons soins prodigués.