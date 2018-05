PIGEON, Rose-Aimée



À l'Hôpital Général de Québec, le 23 avril 2018, à l'âge de 87 ans et 1 mois, est décédée madame Rose-Aimée Pigeon, fille de feu madame Alice Gagnon et de feu monsieur Michel Pigeon. Elle demeurait à Québec.La famille recevra les condoléances, en présence des cendres, au, de 10h à 12h.L'inhumation des cendres se fera au cimetière Trois-Pistoles. Elle laisse dans le deuil son fils Roch (Denyse Ménard) et Monique. Elle est allée rejoindre sa fille Sylvie. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Société Alzheimer de Québec, Téléphone : 418 527-4294 Site web : www.societealzheimerdequebec.com. Des formulaires seront disponibles sur place.