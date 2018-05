LELIÈVRE, Gloria Ouellet



À l'Hôpital St-François d'Assise, le 2 avril 2018, à l'âge de 86 ans et 5 mois, est décédée madame Gloria Ouellet, épouse de feu monsieur Gaétan Lelièvre, fille de feu madame Léontine Bois et de feu monsieur Arsène Ouellet. Elle demeurait à Québec.Elle laisse dans le deuil son fils Christian (Sylvie Beaulieu); sa sœur Lyette (feu Roger Blais); son frère feu Jean-Claude (Gertrude Gaulin); sa belle-sœur Cécile Martel (feu Gilles Lelièvre) ainsi que plusieurs neveux, nièces, parents et ami(e)s.Elle est allée rejoindre son époux, ses frères et sœurs : Arsène, Lionel, Rose- Aimée (Médard Desrosiers), Blanche (Gabriel Desrosiers), Jeannine, Monique (Pierre Paquet); ses beaux-frères et belles-sœurs de la famille Lelièvre: Claude (Gemma Lecours) et Colette (Jean-Paul Blouin). Christian et Sylvie recevront parents et amis aule dimanche 6 mai 2018, de 15h à 17h. L'inhumation des cendres se fera au cimetière St-Charles à une date ultérieure. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la SPA de Québec 1130, avenue Galilée, Québec, Téléphone: 418 527-9104 Courriel : info@spadequebec.ca, Site web : www.spadequebec.ca Des formulaires seront disponibles sur place.