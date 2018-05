MATTE, Bernadette Rochette



Au Centre d'hébergement Notre-Dame-de-Lourdes, Québec, le 21 avril 2018, à l'âge de 94 ans et 11 mois, est décédée madame Bernadette Rochette, épouse de feu monsieur Paul-Henri Matte. Elle demeurait à Québec, autrefois à Cap-Santé. La famille recevra les condoléances au funérarium, à partir de 12 h.et de là, au cimetière paroissial. Madame Rochette laisse dans le deuil ses soeurs et ses beaux-frères: Rita, Isabelle (Nelson Bellemare), Marie-Paule (Laurent Désilets); Paul Fitzback; ainsi que plusieurs neveux, nièces, cousins, cousines et ami(e)s. Sincères remerciements au Dr Guy Frenette pour les précieux soins prodigués pendant plus de 30 ans ainsi qu'à Djino Gosselin et François Blouin du CLSC de Donnacona et le personnel du Centre d'hébergement Notre-Dame-de-Lourdes pour leur attention particulière. Ceux qui le désirent peuvent faire un don à la Société canadienne du cancer, 1040, avenue Belvédère, bureau 214, Québec, Qc, G1S 3G3 ou en ligne au www.cancer.ca ou à la Fondation Institut universitaire de cardiologie et de pneumologie de Québec (Fondation IUCPQ), 2700, Chemin des Quatre-Bourgeois, Québec, G1V 0B8, www.fondation-iucpq.org