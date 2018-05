BERGERON, Gisèle Garneau



Au CHSLD de Ste-Croix, le 24 avril 2018, à l'âge de 87 ans et 10 mois, est décédée dame Gisèle Garneau, épouse de feu monsieur Louis J. Bergeron. Elle était la fille de feu Alphonse Garneau et de feu Jeannette Lefebvre. Elle demeurait à Ste-Croix de Lotbinière. Elle laisse dans le deuil ses enfants: Alain (Claudette Gouin), Lucie (Donald Ward), Normand, Denis (Hélène Poulin), Johanne (Claude Paradis), Robert (Ghylaine Leclerc), Vincent; ses 16 petits-enfants et leur conjoint(e); ses 13 arrière-petits-enfants. Elle était la sœur de feu Yvon, feu Laval (Mariette Belleau), feu Angéline (feu Georges Fortin), feu Alice (Ernest Daigle), feu Denise, Gaétane (feu Victorien Forgues), Lucienne (Roméo Gauthier), Achille (Brigitte Croteau); belle-sœur de: feu Germaine Bergeron (feu Léonard Bédard), feu Jean-Marc Bergeron (feu Bertha Laroche), feu Marie-Rose Bergeron (feu Philibert Bédard), feu Sœur Adrienne Bergeron, feu Paul-Eugène Bergeron (Margot Tanguay), feu Benoit Bergeron (feu Thérèse Garneau), feu Émile Bergeron (Thérèse Cloutier). Elle laisse également plusieurs neveux, nièces, parents et ami(e)s. Remerciement au personnel médical, aux préposés, aux résidents ainsi qu'aux nombreux bénévoles lors des activités et chorales qui ont su divertir et agrémenté la vie au CHSLD de Ste-Croix.La famille vous accueillera à la maison funérairele vendredi 4 mai 2018 de 19h à 21h30 et samedi à compter de 12h.L'inhumation aura lieu au cimetière paroissial. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Maison de la famille de Ste-Croix.