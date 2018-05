PELLERIN, Jean-Charles



À l'Hôpital de Montmagny, le 26 avril 2018, à l'âge de 69 ans et 11 mois, est décédé monsieur Jean-Charles Pellerin, demeurant à Saint-Eugène de L'Islet. Originaire de Saint-Damase de L'Islet, il était le fils de feu dame Jeannette Thiboutot et de feu monsieur Charles Pellerin. Il laisse dans le deuil son frère Judes (Sylvie Lord); sa nièce Isabelle (Stéphane Désormeaux) et leurs enfants: Léann, Maély et Tristan; son neveu Simon (Marilou Lapointe) et leurs enfants: Charliane et bébé à venir, Alexis. Sont aussi affectés par son départ, ses cousins et cousines, autres parents et ami(e)s. De chaleureux remerciements sont adressés à Christine St-Pierre et au personnel de sa résidence, pour toutes leurs attentions manifestées depuis plusieurs années envers Jean-Charles. Reconnaissance également au personnel de l'Hôpital de Montmagny pour leur patience et la qualité de leurs soins. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fondation des Services de Santé de la MRC de L'Islet, 430, rue Jean-Leclerc, Saint-Jean-Port-Joli (Québec) G0R 3G0. Des formulaires seront disponibles à l'église.où les membres de sa famille vous y accueilleront à compter de 10h. Ses cendres seront déposées au cimetière paroissial de Saint-Damase. La direction des funérailles a été confiée à la maison funéraire