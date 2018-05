MARTEL, Marcel



À l'I.U.C.P.Q. (Hôpital Laval), le 25 avril 2018, à l'âge de 81 ans, est décédé monsieur Marcel Martel, époux de feu dame Lucette Savard. Il était le fils de feu monsieur Adélard Martel et de feu dame Yvonne Genest. Il demeurait à Québec.La famille vous accueillera au8 de 13h à 15h.Il laisse dans le deuil, sa fille Andrée (Claude Larochelle); son petit-fils Marc-Olivier; ses frères et sœurs: Marguerite, Desneiges (feu Gilles Bordeleau), feu Adélard, feu Louis (feu Simone Boivin), feu Jean-Paul, feu Pauline, feu Marie-Rose, feu Gemma (feu Marcel Gagné), feu Rose-Alma, feu Arthur (feu Jeannette Paradis), feu Imelda (feu Paul-Émile Champagne) et feu Yvonne; ses beaux-frères et belles-sœurs de la famille Savard ainsi que de nombreux neveux, nièces, cousins, cousines, parents et ami(e)s. La famille tient à remercier le personnel du département de gériatrie de l'Hôpital Laval pour les bons soins prodigués et l'attention apportée. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fondation I.U.C.P.Q. (Hôpital Laval), 2700, Ch. des Quatre-Bourgeois, Québec (QC), G1B 0B8, tél. : 418-656-4999 ou à la Fondation de la Maison Michel-Sarrazin, 2101, chemin St-Louis, Québec (QC), G1T 1P5, tél. : 418-688-0878.