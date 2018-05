LAVOIE, Jacques



À l'Hôpital de l'Enfant-Jésus, le 1er mai 2018, à l'âge de 66 ans, est décédé M. Jacques Lavoie, époux de dame Diane Landry. Il demeurait à Boischatel. La famille accueillera parents et ami(e)s à la résidence funéraire2018 de 17h30 à 18h50.Il laisse dans le deuil outre son épouse; sa fille Suzy; son gendre Christian Trudel; ses petits-fils: David, Jérémie et Gabriel; ses frères, sœurs, beaux-frères et belles-sœurs: France, Marcellin, Jean-Eudes et Pauline; ses beaux-frères et belles-sœurs de la famille Landry.