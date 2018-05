GOSSELIN, Régent



À la Résidence Oasis Belle-Vie, 29 avril 2018, à l'âge de 80 ans, est décédé monsieur Régent Gosselin, fils de feu monsieur Rolland Gosselin et de feu dame Jeanne Girard. Il demeurait à Deschambault. La famille vous accueillera pour un moment de reconnaissance à lade 9 h 30 à 10 h 15,L'inhumation suivra au cimetière paroissial de Grondines. Monsieur Gosselin laisse dans le deuil son frère Max Gosselin ainsi que son oncle, neveux, nièces, cousins, cousines, parents et ami(e)s. Remerciement au personnel de la Résidence Oasis Belle-Vie pour leur dévouement et les bons soins prodigués. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à l'Association pulmonaire du Québec, 104-6070, rue Sherbrooke-Est, Montréal, Québec H1N 9Z9. Des formulaires seront disponibles au salon.