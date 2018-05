TURCOTTE, Rachel Lepage



Au Foyer de Charlesbourg, le 20 avril 2018, à l'âge de 96 ans et 7 mois, est décédée dame Rachel Lepage, tendre épouse depuis 72 ans, de Paul Turcotte. Elle était la fille de feu Nicolas Lepage et de feu Maria Lepage. Elle demeurait à Québec.Elle laisse dans le deuil, ses enfants: Gilles (Denyse Rousseau), Carole (feu Hubert Veilleux), Suzanne (Claude Verville), Lucie (Michel Roy), Benoît et Alain (Nicole Giguère); ses petits-enfants: Simon, Carl, feu Ève, Luc, Jean, Cédrick, Myriam, Martin, Isabelle, Yann, Alex, Aimie, Tommy et Nicolas et ses 16 arrière-petits-enfants. Elle était la sœur de feu Gaby (feu Louis Côté), Raymonde (feu Jean Dumoulin), feu Cécile (Lucien Parent), feu Roger (feu Madeleine Rochefort), Georges (Hélène Demers), feu Yolande (Gérard Bouchard), feu Gaston, Ronald (Gaétane Breton) et Ghislaine (feu Roger Alain) et la belle-sœur de la famille Turcotte; feu Raymond (feu Liliane Lefebvre) et Marcel (Évelyne Bordeleau). Elle laisse aussi dans le deuil plusieurs neveux, nièces, cousins, cousines. La famille tient à remercier tout le personnel du Foyer de Charlesbourg et du Centre d'Assise pour leur dévouement, leur délicatesse et les bons soins prodigués. La famille recevra les condoléances, en présence du corps, aule vendredi 4 mai 2018, de 14h à 17h et de 19h à 21h ainsi que le samedi 5 mai 2018, de 11h30 à 13h30.L'inhumation se fera ensuite au cimetière St-Charles. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à l'Association des bénévoles du Foyer de Charlesbourg, téléphone: 418 628-0456. Des formulaires seront disponibles sur place.