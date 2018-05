BERNATCHEZ, Louis



À l'Hôtel-Dieu de Québec, le 24 avril 2018, à l'âge de 64 ans, est décédé monsieur Louis Bernatchez, époux de madame Geneviève Mercier et fils de feu monsieur Paul Bernatchez et de feu madame Cécile Parent. Il demeurait à Pont-Rouge. Monsieur Bernatchez laisse dans le deuil, outre son épouse bien- aimée, ses enfants: Vincent (Émilie Lagacé) et Jonathan; ses deux petites-filles: Raphaëlle et Léonie; ses frères et sœurs de la famille Bernatchez: feu Jean, Louise (Bernard Talbot) et André (Sylvie Rochette); ses beaux-frères et belles-sœurs de la famille Mercier: feu Raymond-Marie, Pierrette (Mario Lacasse), Louis (Danielle Paquet), André (Louise Paquet) et Linda (Jean-Noël Denis) ainsi que plusieurs neveux, nièces, cousins, cousines et ami(e)s. Remerciements au personnel du département des soins palliatifs de l'Hôtel-Dieu de Québec et au Dre Mélanie Létourneau pour les bons soins prodigués et leur humanisme. La famille recevra les condoléances, en présence du corps, à lale vendredi 4 mai 2018 de 19h à 21h30, samedi, jour des funérailles, de 8h30 à 9h45.et de là au cimetière paroissial. Vous pouvez exprimer votre sympathie en offrant un don à la Société canadienne du cancer, 1040, avenue Belvédère, bureau 214 Québec G1S 3G3. www.cancer.ca ou à la fondation du CHU de Québec, à l'hôpital de l'Hôtel-Dieu de Québec, 10, rue de l'Espinay, Québec, Qc, G1L 3L5. http://www.fondationduchuq.org/ Les formulaires seront disponibles au salon.