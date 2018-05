LANGLOIS, Léo



À l'Hôpital de Montmagny, le 25 avril 2018, à l'âge de 68 ans et 9 mois, entouré de l'amour des siens, est décédé paisiblement monsieur Léo Langlois époux de feu madame Hélène Morissette et conjoint de madame Lise Fournier, demeurant à Cap-Saint-Ignace. Il était le fils de feu dame Marie-Jeanne Ringuette et de feu monsieur Albert Langlois. Outre sa conjointe Lise, il laisse dans le deuil, ses enfants: Katy (Patrick Gaumond) et Michael Langlois (Mélissa Lemieux) ainsi qu'Hélène Boulet (Patrice Pouliot); ses petits-enfants: Justine et Sarah-Maude Gaumond, Etienne et Samuel Langlois, Marie-Pier et Laurie-Anne Pouliot; les enfants de Lise: Guillaume Jean et Catherine F. Jean (Éric Turmel). Il était le frère et le beau-frère de: feu Jean-Paul (feu Monique Bernier), feu Rolland (feu Thérèse Roy), Georges (Thérèse Robin), feu Monique (feu Martin Boulet), Fernand (Monique Langlois), Denise (feu Gabriel Aubé) et Fernande Langlois (feu Roger Coulombe - feu André Hudon). Sont aussi affectés par son départ, ses beaux-frères et belles-sœurs des familles Morissette et Fournier, ses neveux et nièces, cousins et cousines, autres parents et ses ami(e)s. Nous tenons à remercier Dre Annie Mercier, Dre Michelle Boulanger ainsi que tout le personnel du service d'oncologie pour leur grand dévouement et les excellents soins. Un grand merci également au Dre Danielle Grégoire et son équipe du département d'ORL, pour son approche et sa disponibilité. Sincère merci aussi à tous les intervenants de l'Hôpital de Montmagny, des CLSC de Montmagny et de Saint-Jean-Port-Joli (inhalo, ergo, infirmière, physio) pour leur excellent travail. Merci infiniment à vous tous pour votre présence et votre soutien moral. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fondation de l'Hôtel-Dieu de Montmagny, 350, boul. Taché Ouest, Montmagny (Québec) G5V 3R8 ou à la Fabrique de Cap-Saint-Ignace, 15, rue Jacob Cap-Saint-Ignace (Québec), GOR 1H0. Des formulaires seront disponibles au salon. Les membres de sa famille vous accueilleront à la résidence funérairesamedi 5 mai 2018, jour des funérailles à compter de 11h.Ses cendres seront par la suite déposées au columbarium de la maison funéraire de la Durantaye à Cap-Saint-Ignace.