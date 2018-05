ISABELLE, Monique Roy



Au Centre d'hébergement d'Assise, le 26 avril 2018, à l'âge de 91 ans, est décédée madame Monique Roy, épouse de feu monsieur Lucien Isabelle, fille de feu madame Germaine Garns et de feu monsieur Arthur Roy. Elle demeurait à Québec.où la famille recevra les condoléances à compter de 13h. Elle laisse dans le deuil ses enfants: Louise (Roland Morin), Danielle (feu Daniel Deslauriers), Lucien (Carole Gagné), Martine (Pierre Tremblay) et Nadine; ses petits-enfants: Mathieu, Mélissa, Maude, Jonathan, Maxime, Maripier, Ludovic, Catherine, feu Monica, Mike'l et Karyna; ses arrière- petits-enfants ainsi que plusieurs neveux, nièces et ami(e)s. Elle était la sœur de: feu Jacqueline (feu René Quenneville), feu Raymond (Marie Bédard), feu Jean (Colette Tardif), Gilberte (feu Roland Garneau), Pierrette (André Varin), Louise (Robert Champagne), feu Denise (Jean Gaumond) et Céline (Jean Dallaire). Elle était la belle-sœur de: feu Albertine (feu Emmanuel Baillargeon), feu Jacqueline (feu Armand Boucher), feu Rollande (Marcel Gingras), feu Roland (feu Lise Corriveau), feu Paul (feu Thérèse Lemoyne), feu Rita (Jean-Marie Beaucage), Raymonde (feu Marcel Rhéaume), feu Jean-Marie (Monick Daigle), feu Jean-Charles (Lucille D'Anjou), feu Léandre (feu Huguette Larochelle), Marie-Claire (Gilles Tremblay), Marie-Rose (feu Georges Caron), Gilles (Guylaine Lirette) et Lucette (André Pépin). Des remerciements sont adressés au personnel de l'Hôpital St-François d'Assise pour leurs bons soins. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Société Alzheimer de Québec, 1040, ave Belvédère, bureau 305, Québec, QC Téléphone: 418 527-4294 Site web : www.societealzheimerdequebec.com. Des formulaires seront disponibles sur place.