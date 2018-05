LÉVEILLÉ, Camille



Le 28 avril 2018, est décédée à Drummondville, à l'âge de 2 ans et 8 mois, Camille Léveillé, fille de Vincent Léveillé-Bussières et de Valérie Allard. La famille de Camille accueillera parents et amis(es) aude 9 h 30 à 13 h 30, afin de recevoir les marques de sympathie.et de là, la mise en habitacle au columbarium Lemire. Outre ses parents Vincent et Valérie, Camille laisse dans le deuil sa sœur Laurence (Lolo) Léveillé; ses grands-parents: Georges Léveillé et Solange Bussières, sa mamie Cécile Tardif et feu Pierre Allard; son parrain et sa marraine: Maxime Léveillé et Alexandra Trottier, ainsi que son cousin Thomas. Elle laisse également dans le deuil, son oncle Danny Allard (Myriam Bousquet-Godin); ses grands oncles et grandes tantes en particulier Geneviève et Alain; ses cousins et cousines et de nombreux autres parents et amis(es). Un remerciement particulier à l'équipe médicale pédiatrique du CHUS, site Fleurimont pour nous avoir permis de vivre ces belles années avec Camille. En guise de sympathie, des dons à la fondation du CHUS de Sherbrooke, ainsi qu'à Préma Québec seraient grandement appréciés par la famille.