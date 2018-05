ROY PELLERIN, Huguette



À l'Hôtel-Dieu de Lévis, le 29 avril 2018, à l'âge de 79 ans, entourée de l'amour de siens, est décédée dame Huguette Roy, épouse de feu monsieur André Pellerin, fille de feu madame Alexina Langlois et de feu monsieur John Roy. Elle demeurait à Lévis.Elle était la mère de Michel, feu Nicole, Alain (Chantale Pelletier), Marc (Adriana Reyes), Nancy. Elle laisse également dans le deuil ses petits-enfants: Sabrina, Mickaël, Éric, Stéphanie, Charles-Olivier et Isabella ainsi que son arrière-petit-fils Patrick; ses belles-sœurs: Lucienne Gaudreau, Micheline Pellerin (Marius Jutras) et Madeleine Carrier. Elle est partie rejoindre ses frères et sœurs décédés: Sylvio, Irma, Yvette, Arthur, Roger, Jeannine, Réal, Louisette et Hélène Roy. Elle laisse aussi dans le deuil ses neveux, nièces, ainsi que des amis. La famille recevra les condoléances, en présence des cendres, aule samedi 5 mai 2018, de 19h à 22h, ainsi que, de 11h à 13h45.Un merci tout spécial est adressé au personnel de l'urgence de l'Hôtel-Dieu de Lévis, pour les bons soins prodigués et leur professionnalisme. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Société Alzheimer de Québec, téléphone: 418 527-4294, site web: www.societealzheimerdequebec.com. Des formulaires seront disponibles sur place.