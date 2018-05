SIMARD, Jean-Marc



C'est entouré de l'amour de ses proches qu'est décédé paisiblement M. Jean-Marc Simard, à l'Hôpital Laval (IUCPQ), le 28 avril 2018, à l'âge de 79 ans. Il est allé rejoindre ses parents David Simard et Blanche Boivin. Il demeurait à Baie-Saint-Paul. Il laisse dans le deuil sa conjointe Gilberte Gaudreault, ses enfants: Marc (Marlène Bouchard), Christine (Dave Tremblay), Mélisande (Michel Hellman); ses petits-enfants: Alex, Corine, Simon, Victor et Alexandre; les enfants de sa conjointe: Gisèle et Martine Vandal (Catherine Gagné), la mère de ses enfants Ghislaine Cousineau. Il laisse également dans le deuil ses frères et ses sœurs: Octave (feu Antoinette), Huguette (André), Hermine (feu Gaétan), feu Luc, Léo (Marie), Louis (Danielle) ainsi que plusieurs neveux, nièces, cousins, cousines et de nombreux ami(e)s.l et l'inhumation se fera au columbarium. Les membres de sa famille accueilleront parents et ami(e)s aule vendredi 4 mai 2018 de 14h à 16h30 et de 19h à 22h; samedi jour des funérailles à compter de 8h. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Société Canadienne du Cancer - les fonds seront remis au relais pour la vie Charlevoix (formulaires disponibles au Funérarium). La direction des funérailles a été confiée à la