LACROIX, Rolande



Au Centre d'hébergement Charlesbourg, le 16 avril 2018, à l'âge de 77 ans et 8 mois, est décédée madame Rolande Lacroix, épouse de feu monsieur Fernand Minguy, fille de feu dame Marie-Anne Robichaud et de feu monsieur Paul Lacroix. Elle demeurait à Québec.La famille vous accueillera pour les condoléances, en présence des cendres, au, de 15 h à 17 h 30.L'inhumation des cendres aura lieu ultérieurement en toute intimité au cimetière St-Charles. Elle laisse dans le deuil ses enfants: Sylvie (Carl Gourgues), Josée (Johanne Gagné), Lucie (Richard Lafond) et Sylvain (Alexandra Pascal); ses petits-enfants: Kevin (Voida), Lisa, Alexandre (Kassandra Langlois), Sheila, Samuel (Émilie Carrier), Rachel, William, Raphaël, Brian et Jérémy; ses arrière-petits-enfants: Brithany, Angie, Jack et Kelyanne; ainsi que de nombreux neveux, nièces, cousins, cousines, autres parents et ami(e)s, particulièrement sa grande amie Lise Defoy. Rolande va rejoindre son époux Fernand, son fils Michel et ses frères et sœurs qui l'ont précédée.