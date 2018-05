HOUDE, Marcel



Au Centre Champlain de Brossard, le 25 avril 2018, à l'âge de 82 ans, est décédé M. Marcel Houde. Originaire de Laurier-Station, il demeurait sur la rive-sud de Montréal. Il laisse dans le deuil ses 4 enfants: Ginette (Alain Vadeboncoeur), Guylaine (Stéphane Senécal), Nathalie (Marc Dussault) et Pascal; ses petits-enfants: Daniel, Maude et Anais Vadeboncoeur, Mathieu Houde-Bedford ainsi que Sarah-Maude Dussault; Il laisse également dans le deuil ses 2 frères: Rolland et Robert Houde; plusieurs neveux, nièces, cousins, cousines et amis(e)s.où la famille vous accueillera à compter de 10h. La direction des funérailles a été confiée à la résidence funéraire