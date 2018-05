GRAVEL, Gemma Verret



À Québec, le 8 avril 2018, à l'âge de 94 ans et 10 mois, est décédée madame Gemma Verret, épouse de feu monsieur Maurice Gravel, fille de feu madame Ozélina Fiset et de feu monsieur Edmond Verret. Elle demeurait à Québec.Selon ses volontés, Elle ne sera pas exposée.où la famille recevra les condoléances à compter de 13h. Elle laisse dans le deuil ses enfants, ses petits-enfants et arrière- petits-enfants: Ginette, Marie-France (Claude Gauthier), Marlène (Jean-Claude Lamonde), Sylvie (Yvon L'Heureux), Martine (Luc Meunier), Audrey (Patrick McGee), Sabrina (Wayne Doyle), Marie-Claude (Éric Rhéaume), Monia (Steve Girard), Mike (Maggie Hovington), Mickel (Nicolas Fontaine), Anne-Sophie, Érika, Alyssa, Loïk, Kaylee, Samuel, Danick et Jacob; deux amis proches de la famille: Nicole Potvin et Yves Bédard; ses beaux-frères et belles-sœurs de la famille Gravel, plusieurs neveux, nièces, cousins, cousines autres parents et ami(e)s. Un grand merci à notre sœur Marie-France et son conjoint Claude pour leur dévouement. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à l'Institut de cardiologie et de pneumologie du Québec, 2700, chemin des Quatre-Bourgeois, Québec (Québec), G1V 0B8, téléphone: (418) 656-8711, courriel : info@fondation-iucpq.org, iucpq.qc.ca ou à la Société Parkinson. 245, rue Soumande bur. 218, Québec, G1M 3H6, www.prqca.ca. Des formulaires seront disponibles sur place.