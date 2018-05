Bombardier vend son site de Downsview pour 635 millions $

MONTRÉAL | Bombardier a annoncé, jeudi matin, avoir conclu un accord avec l’Office d’investissements des régimes de pensions du secteur public du Canada pour la vente de son site de Downsview, à Toronto, pour environ 635 millions $.

L’opération doit être conclue au cours du deuxième trimestre de 2018, augmentant la trésorerie de plus de 550 millions $, montant net des coûts de l'opération et autres coûts associés.

«Bombardier continuera ses activités sur le site de Downsview pendant une période maximale de trois ans après la conclusion de la vente», peut-on lire dans un communiqué.

L’entreprise a également annoncé qu’elle comptait déménager son usine d’avions près de l’aéroport international Pearson de Toronto. Bombardier a indiqué avoir signé un bail à long terme pour une propriété d’environ 38 acres avec l'Autorité aéroportuaire du Grand Toronto.

«Aujourd'hui, nous utilisons seulement environ 10 % d'un site de 150 hectares situé à Downsview alors que nous supportons la totalité du coût d'exploitation d'une piste d'atterrissage d'environ 2000 mètres. Nous sommes donc très heureux d'avoir conclu des ententes avec Investissements PSP et GTAA. Ensemble, ils nous permettent de monétiser un actif sous-utilisé, mieux rationaliser et optimiser nos activités liées aux avions d'affaires et d'appuyer davantage le développement économique et la croissance de l'emploi dans la Région du grand Toronto», a déclaré Alain Bellemare, président et chef de la direction de Bombardier.