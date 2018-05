RACINE, Caroline



À L'Hôpital de Baie-st-Paul, le 20 avril 2018 à l'âge de 60 ans et 4 mois, nous a quittés dame Caroline Racine. Elle était l'épouse de monsieur Jocelyn Tremblay. Elle demeurait à Petite-Rivière-Saint-François., et l'inhumation se fera à une date ultérieure. Les membres de sa famille accueilleront parents et amis en l'Église de Petite-Rivière-Saint-François, vendredi le 4 mai 2018 de 19h à 21h et samedi jour des funérailles à compter de 9h30. Madame Caroline Racine laisse dans le deuil sa mère Dolores Simard (feu Leger Racine), son époux Jocelyn Tremblay et son fils Pierre-Olivier (Laury Fortin); ses frères et ses soeurs: Fleurette (Keith Morley), Christine (Lucien Lajoie), Hermel (Ghislaine Corbeil), Marlene (Michel Ménard), feu Marielle (feu Yvon Paquet), Claire (Léon-Noel Dufour), Harold (Céline Bradet), Lisa (Claude Simard); ses beaux-frères et ses belles-soeurs de la famille Tremblay; ses filleules: Émie, Valérie, Émilie, Lauren ainsi que plusieurs oncles, tantes, neveux, nièces, cousins, cousines et de nombreux ami(e)s. Un merci tout spécial au personnel du CLSC de Baie-Saint-Paul pour la qualité des soins prodigués et leur dévouement. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à La Fondation de canadienne du rein ou la société canadienne du cancer, formulaires disponibles au funérarium. La direction des funérailles a été confiée à la