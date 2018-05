PATRY, Irène Matte



Au Centre d'hébergement Yvonne Sylvain, le 8 avril 2018, à l'âge de 94 ans et 10 mois, est décédée madame Irène Matte, épouse de feu monsieur Roland Patry, fille de feu madame Diana Ratté et de feu monsieur Arthur Matte. Elle demeurait à Québec.La famille recevra les condoléances, en présence des cendres, au, de 13h à 15h.L'inhumation des cendres se fera ultérieurement au cimetière St-Charles. Elle était la mère de: feu Yvon (Hélène Girard), Rollande (feu Réjean Rochette), Monique (Marc Joncas), feu Nicole (Gaétan Labbé) et Benoit. Elle laisse dans le deuil ses petits-enfants: Jimmy, Josy-Ann, Karine (Benoît St-Cyr), Jean-François (Geneviève Vallée), Jennifer, Kathia (Martin Verret), Olivier, Eddy (Maude Simard), Bianka (Mounir Zakani), Caroline (Pierre-Luc Rousseau), Nadia (Francis Laroche), Martin (Valérie Primeau); ses arrière- petits-enfants: Jo-Anny, Pénéloppe, Daphnée, John William, Savahna, Alexis, Félix, Xavier, Alex, Jade, Jakob, Sami, Kimi, Tristan, Loïc, Sarah, Aliya, Victoria, Charles Edgar, Victor et Arthur; ses belles-sœurs: Jeanne d'Arc Vallée (feu Antonio Matte), Rolande Poulin (feu Jean-Paul Matte), Jeannine Petitclerc (feu Georges Albert Matte) et Thérèse Marcoux (feu Jean-Paul Patry); plusieurs neveux et nièces des familles Matte, Patry et Cantin ainsi que ses cousins, cousines et ami(e)s. La famille tient à remercier tous les intervenants du 3e étage du Centre d'hébergement Yvonne Sylvain pour les bons soins prodigués et leur dévouement ainsi que Mme Doris Drolet. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Société canadienne du cancer, téléphone : 418 683-8666, site web : www.cancer.ca. Des formulaires seront disponibles sur place.