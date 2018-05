CAUCHON, Michel



À l'Hôtel-Dieu de Québec, le 21 avril 2018, à l'âge de 68 ans, est décédé monsieur Michel Cauchon, fils de feu dame Rachel Lafond et de feu monsieur Lucien Cauchon. Né à Québec, le 8 mars 1950, il y demeurait toujours. Les membres de la famille recevront les condoléances àà compter de 9 h.Les cendres seront par la suite déposées au columbarium La Seigneurie. Monsieur Cauchon laisse dans le deuil ses frères, sœurs, beaux-frères et belles-soeurs: André (Hélène Audy), Lise (Marcel Larouche), Jean-Pierre, Gisèle, René, Benoit (Louis Desbois), François (Lise Pelletier); ses amis: Yves, Jocelyn, Jacques ainsi que plusieurs oncles, tantes, neveux, nièces, cousins, cousines et autres ami(e)s. La famille remercie la Dre Tremblay et tout le personnel des soins palliatifs de l'Hôtel-Dieu de Québec pour l'attention portée et la qualité des soins prodigués. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fondation Québécoise du Cancer, Site : www.fqc.qc.ca, Tél. : 1-877-336-4443. Les funérailles sont sous la direction de