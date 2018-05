Fête des Mères : ce qu’elles désirent recevoir en cadeau selon un sondage

Afin d'éviter d’être une source de désarroi pour la personne incroyable qui t’a élevé(e), on rappelle que la fête des Mères est dimanche prochain.

Tu devrais donc commencer ton remue-méninges sur la meilleure manière de l’honorer. Si tu es en panne d’idée, on te donne quelques suggestions plus bas.

Combien dépense-t-on pour célébrer maman?

Les Canadiens dépenseraient en moyenne 76 $ pour les cadeaux et jusqu’à 184 $ pour offrir une expérience mémorable à leur mère, selon un sondage de Retailmenot.ca réalisé en 2017.

Papa serait moins gâté par contre.

Pour la fête des Pères, on n’investirait que 136 $ pour l’expérience complète. De plus, environ 75 % des personnes sondées croient que la fête des Mères est de loin plus importante et 50 % affirment que le bonhomme s’en fiche un peu de toute façon.

Démontrer son amour, ce n'est pas qu'une question d'argent

Malgré les bonnes intentions et le budget qu'on y accorde, il y aurait un écart entre ce que les mères souhaitent réellement recevoir et ce qu’on leur offre.

Selon le sondage, elles désireraient surtout :

Un repas en famille à la maison

Une activité en famille à l'extérieur

Une «journée au spa en solo», histoire de décompresser lors d’un body scrub sur fond de musique planante

On a déniché deux offres qui pourraient t'économiser quelques dollars :

Ce qu’on leur offrirait principalement selon le sondage :

Des fleurs

Des bonbons et des chocolats

Une carte

Un souper au restaurant

Évidemment, peu importe les résultats du sondage, tu es mieux placé(e) pour savoir ce qui lui fera plaisir. Pour d’autres idées-cadeaux, clique ici.

Quelques conseils afin de satisfaire maman et ton compte en banque

Concocte-lui un bon petit souper à la maison. Si tes talents en cuisine sont limités, l'entreprise Marché goodfood peut te livrer tous les ingrédients nécéssaires et les instructions pour une délicieuse recette .

Si tu ajoutes un bouquet pour couronner le tout, on t'invite à choisir des produits locaux. Il a été rapporté que dans bien des cas, le commerce des fleurs importées d’Amérique latine cache une réalité alarmante impliquant le labeur d’enfants et des conditions de travail déplorables.

Il n'y a pas de mal à acheter une carte générique à la pharmacie, mais prends le temps d’y inscrire un mot qui vient du cœur. C’est gratuit et ça fait toute la différence.

Bonne fête des Mères !