Cette auberge-prison est une bonne raison d’aller faire un tour à Ottawa

Cellule simple, cellule double ou cachot d’isolement? Si vous réservez une nuit à l’auberge de jeunesse Hi Ottawa Jail, c’est le genre de choix que vous allez devoir faire!

Située au coeur d’Ottawa, non loin du Parlement, du marché By et du Musée des beaux-arts, cette auberge de jeunesse est installée à même les murs de l’ancienne prison du comté de Carleton, qui a été en service de 1862 à 1972.

Aussi bien dire qu’elle a vu passer beaucoup de criminels avant de commencer à accueillir des voyageurs des quatre coins du monde.

Membre du réseau Hostelling International depuis ses débuts en 1973 (oui, un an seulement après la fermeture de la prison), le Hi Ottawa Jail offre différents types de chambres.

Si vous avez envie de faire un voyage dans le temps (et que vous n’avez pas de tendances claustrophobes), vous pourriez par exemple vous installer dans une cellule traditionnelle de moins de 1 m sur 3 m.

Si vous voyagez avec votre tendre moitié, vous pourriez plutôt partager l’une des cellules doubles, installées dans les anciens cachots d’isolement.

Autre option: les dortoirs de 4, 6 ou 8 lits. Parfait si vous souhaitez économiser un peu... et affronter les fantômes en gang. Car, bien sûr, cet ancien lieu de détention serait sérieusement hanté!

Pour la petite histoire, d’ailleurs, sachez que la prison du comté de Carleton, bien que considérée comme une «prison modèle» à l’époque, offrait des conditions pratiquement inhumaines aux détenus. «Les cellules étaient petites, inconfortables, et insalubres, sans chauffage, éclairage, ventilation, ou toilettes», raconte-t-on sur le site de l’auberge.

Heureusement que le bâtiment a eu droit à quelques cures de jouvence depuis les années 1970: vous aurez le wi-fi, des draps propres, de l’éclairage, des petits-déjeuners sympas en compagnie d'autres voyageurs et même des visites historiques gratuites des lieux.

* Les prix affichés en ligne démarrent à 48 $ par personne (45 $ si vous êtes membres de Hostelling International), petit-déjeuner inclus.

* Pour en savoir plus ou réserver, c’est par ici.

