On a goûté à 16 plats de la «Cheese Week» et voici ce qu’on en pense

Une nouvelle semaine à thématique culinaire fait son apparition en 2018: la «Cheese Week».

Il s’agit de la fusion entre la «Mac n' Cheese Week» et le «Grilled Cheese Festival», qui ont eu lieu par le passé.

Pas moins de 61 restaurants tenteront de susciter l’attention des amoureux du fromage avec des plats inspirés du mac & cheese ou du grilled cheese... et parfois même des deux!

Lancée ce lundi, la Cheese Week, organisée par RestoQuébec, se déroulera jusqu’au 13 mai dans la grande région de Québec. Pour voir l’ensemble des établissements participants, cliquez ici.

Comme à l’habitude, les repas seront offerts au coût de 10 $.

Pour le bien de la cause, nous nous sommes sacrifiés et avons goûté à 16 plats fromagés. (Oui, on fait pitié.)

Voici ce que l’on en pense.

Goûtés par Michaël

Au Bonnet d’Âne

Le Bruce Lee meat lover kick

Photo courtoisie

Un mac & cheese avec du vieux cheddar Perron, trois sortes de «poulet popcorn», des cubes de bacon, de la chair de merguez à l’agneau, de la confiture, de la ciboulette, des oignons verts et, finalement, du poivre du moulin.

Pour être honnête, il porte bien son nom. C’est comme si les aliments faisaient des katas dans ma bouche tellement c’était savoureux. C’est épicé, mais pas trop. Il nous rappelle un mets asiatique.

N’hésitez pas à boire un bloody Ceasar pour accompagner votre repas, c’est assurément un plus.

Chez Boulay

Mac & cheese au 1608 et saucisses maison

Photo courtoisie

C’est un mac & cheese au fromage 1608, avec de la saucisse maison, de la sauce à la courge, des oignons rouges et du chou-fleur rôti. Le mélange de saveurs est succulent. C’est la classe et la simplicité réunies dans une seule assiette.

Le plat est cependant offert le midi seulement.

L’Atelier

Le Grilled Mac

Photo courtoisie

Eh non... la photo n’est pas trompeuse. C’est bel et bien ce qui est servi. Il s’agit d’un grilled cheese... avec une galette de macaroni double fromage au lardon à l’intérieur!

Certains diront que le concept a été pris au pied de la lettre, mais il se trouve que c’est un excellent agencement.

C’est un bon repas principal, mais il peut également se transformer en bouchées à partager avec d’autres personnes. Il est également offert seulement le midi.

Le Sam (Château Frontenac)

La tomme «sans nom»

Photo courtoisie

L’apparence est trompeuse. Il ne s’agit pas d’une simple fondue parmesan fancy, c’est une expérience en soi. La tomme, servie avec une croûte dorée, vient de la Laiterie Charlevoix et est produite exclusivement pour Le Château Frontenac. On peut équilibrer son goût salé avec le sucré du ketchup maison aux pommes.

Tous les gens qui oseront l’essayer auront de la difficulté à ne pas demander une deuxième assiette.

Le Projet

Le Kill Bill Vol.3

Photo courtoisie

Un grilled cheese au fromage de chèvre dans du pain au quinoa. On y retrouve de l’effiloché de joue de porc sucré à l’asiatique, du kimchi, du fromage de chèvre de pâte pressée non cuite à croûte lavée et des pousses de tournesol.

Quentin Tarantino serait fier de cet hommage puisqu’on tuerait pour une bouchée... O.K., j’exagère peut-être, mais c’est vrai qu’il est bon. Tous les ingrédients qui forment ce sandwich se marient vraiment bien et c’est ce qu’il faut retenir.

LVLOP

Le Porc-USB

Photo courtoisie

Un solide jeu de mots pour des côtes levées BBQ sur un mac & cheese gratiné. On ajoute un peu de fraîcheur avec une salade de chou sur le dessus également. Par la suite, on vient faire un rappel de la côte levée avec des morceaux de porc dans les pâtes.

«G.G. (good game)!» comme diraient les clients de ce restaurant/bar/endroit où l’on joue à des jeux vidéo. Ce n’est pas trop compliqué et les saveurs sont facilement détectables. On ne demande rien de plus!

Pub du Parvis

La récompense du petit baveux

Photo courtoisie

Tout d’abord, le nom du plat est un autre jeu de mots grandiose. C’est que le grilled cheese contient du fromage La Récompense et du fromage Le Petit Baveux de la fromagerie Domaine Féodal. Il fallait y penser! À tout cela, on incorpore du prosciutto rôti, des asperges et des noix de cajou caramélisées.

Amateurs du goût salé, vous serez servis. Le prosciutto y est assurément pour quelque chose et les asperges tranchées sont surprenantes!

Goûtés par Mariane

Le Cosmos Café

Le Velvet Grilled Cheese

Photo courtoisie

L’équilibre entre le sucré et le salé est grandement mis en valeur dans le Velvet Grilled Cheese, disponible dans les quatre restaurants Cosmos de la grande région de Québec. Servi entre deux tranches de pain aux graines de pavot, le sandwich allie à merveille le côté sucré des poires et des oignons caramélisés au salé du brie et du bacon maison.

Il est offert en formule déjeuner jusqu’à 11 h, avec un accompagnement de pommes de terre sautées au bacon et de fruits, puis en formule repas pour le reste de la journée, avec de la roquette, de l’huile citronnée et des copeaux de parmesan.

Il est possible d’accompagner le grilled cheese d’un verre de black velvet, moyennant un supplément.

La Galette libanaise

Le Grilled-Galette au Smoked Meat & Migneron

Photo courtoisie

Ce grilled cheese servi sous la forme d’une galette libanaise est un incontournable pour les amateurs de smoked meat. La charcuterie partage la vedette avec l’excellent fromage Migneron de Charlevoix.

À noter que toutes les succursales de la Galette libanaise offrent ce plat dans le cadre de la Cheese Week.

Le Shaker

Le Cornet Mac n’ Cheese & Bacon

Photo courtoisie

Quoi? Un cornet? Cela peut surprendre, mais le côté sucré du cornet de crème glacée s’agence à merveille avec ce mac & cheese au fromage cheddar canadien, mozzarella et brocoli. Le plat est servi avec du bacon candy qui a été cuit dans la cassonade, ce qui assure au cornet de s’intégrer avec justesse au mets. Le tout est accompagné de roquette et de copeaux de parmesan.

Le Cornet Mac n’ Cheese & Bacon est offert dans les quatre restaurants Shaker de la grande région de Québec.

Le Rideau rouge

Le Magic Mac

Photo courtoisie

Reconnu pour ses propositions audacieuses lors des semaines culinaires, le Rideau rouge ne fait pas exception cette fois-ci avec le Magic Mac, un plat qui offre une véritable orgie de saveurs.

Dans le coin gauche repose un beignet frit de porc effiloché BBQ maison au whisky. Dans le coin droit, deux cannellonis de pâtes fraîches sont farcis de mac & cheese. Ce duo d’enfer est servi sur un lit de deux sauces qui se côtoient et se complètent très bien; la première aux quatre fromages et la deuxième aux tomates à l’italienne, au basilic et à l’origan.

C’est ce qu’on appelle en avoir pour son argent!

Le Pub Galway

Le O’Big Mac & Cheese

Photo courtoisie

Difficile, au premier coup d’œil, de deviner où se trouvent les nouilles du mac & cheese dans ce burger de trois étages qui tire son inspiration du Big Mac du McDonald’s. Jusqu’à ce qu’on prenne la première bouchée.

Les boulettes de ce burger géant ne cachent pas de la viande, mais bien du macaroni au fromage à la double IPA! L’effet est très réussi.

Après l’avoir testé, nous confirmons que l’utilisation d’ustensiles est fortement conseillée pour déguster ce plat!

Le Blaxton

Le Mac & Cheese gaspésien

Photo courtoisie

Une brise de l’Est-du-Québec souffle sur le Blaxton dans le cadre de la Cheese Week, avec la présentation de ce macaroni au fromage et au homard.

En plus des morceaux de homard, le plat est agrémenté de lardons croustillants, d’oignons cipollini, de panko rôti, de parmesan reggiano, de fromage Cantonnier de Portneuf et de mozzarella, le tout nappé d’une sauce au homard. De quoi nous donner envie de prendre la route vers la Gaspésie!

Le mac & cheese est disponible aux restaurants de Cartier et de Lévis.

La Taverne Grande Allée

Le Grilled Cheese Taverne

Photo courtoisie

La Taverne profite de la Cheese Week pour ramener sur son menu le Grilled Cheese Taverne, un mets fort apprécié de sa clientèle.

Aucun doute: ce plat deviendra un classique pour plusieurs, avec son fromage cheddar vieilli et son jambon braisé au fond de canard, romarin, vin blanc, champignons, ciboulette et crème sûre. Bonne nouvelle pour les couche-tard: le Grilled Cheese Taverne sera servi jusqu’à 3 h du matin, même après la fermeture des cuisines.

Le sandwich est accompagné de délicieuses croustilles maison, assaisonnées d’épices qui, malgré nos questions, demeurent le secret du chef!

La Souche

Le Mac Dawg

Photo courtoisie

La microbrasserie La Souche s’éclate avec la présentation du Mac Dawg, un hot-dog audacieux qui allie bâtonnets de fromage frit et sauce au fromage maison à la bière Limoiloise, brassée sur place, le tout servi dans un pain artisanal de la boulangerie Borderon et fils.

Et le mac & cheese dans tout ça? Il se trouve dans la saucisse au Kraft Dinner, disponible grâce à une collaboration avec la charcuterie Ils en fument du bon.

Cet impressionnant hot-dog est présenté sur un lit de crottes de fromage. C’est ce qu’on appelle manger du fromage sous toutes ses formes!

Le Mac Dawg est disponible tant à la Souche Limoilou qu’à la succursale de Stoneham.

Le Lōuise Taverne & Bar à vin

Le Mac à Louise

Photo courtoisie

Le Lōuise Taverne & Bar à vin a opté pour une assiette de mac & cheese sous une forme plutôt classique, mais le résultat est franchement efficace!

Les macaronis sont enrobés dans une délicieuse sauce crémeuse au cheddar et Clos-des-Roches de la Fromagerie des Grondines. Le plat est parfaitement assaisonné grâce à la chapelure au cumin, qui est très réussie. L’assiette est recouverte de quelques piments jalapeños.