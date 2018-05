MONTMINY, Aimé



À l'Hôtel-Dieu de Québec, le 5 avril 2018, à l'âge de 71 ans, est décédé monsieur Aimé Montminy, fils de feu Donalda Larochelle et de feu Léopold Montminy. Il demeurait à Québec, autrefois de Buckland.à compter de 12h.Il laisse dans le deuil ses frères et ses sœurs: Pauline (Jean-Paul Beaudoin), Roger (feu Thérèse Bilodeau), Raynald (Christine Williamcofski), feu Rollande, Laurette (Bertrand Tanguay), feu Camillien (feu Sylvie Blais), Laurence (Jacques Marceau) et Margot (Roger Fortin); ainsi que plusieurs neveux et nièces, autres parents et ami(e)s.