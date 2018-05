ALLAIRE, Jeannine



Au CHSLD de Limoilou, le 24 mars 2018, à l'âge de 93 ans, est décédée madame Jeannine Allaire, épouse de feu monsieur Florian Gauthier, fille de feu madame Irène Richard et de feu monsieur Joseph Allaire. Elle demeurait à Québec.où la famille recevra les condoléances à compter de 10h. La mise en columbarium aura lieu après les funérailles. Elle laisse dans le deuil ses enfants Réjean Gauthier (Colette Leblanc), Diane Gauthier (feu Richard Goulet) et Mario Gauthier; ses petits-enfants : Andrée-Anne, Marie-Ève, Mélanie, Florian et Emmanuel; ses arrière-petits-enfants : Alexi, Marianne, Laurence, Elisabeth, Charles-Étienne et Philippe; sa sœur Denise Allaire (feu Bertrand Caron) et son frère Jacques Allaire (feu Arlette Migneault); sa nièce Isabelle et ses neveux : Jason, Michel, Benoît et Serge, ainsi que plusieurs autres parents et ami(e)s. La famille tient à remercier le personnel du CHSLD de Limoilou pour leur dévouement.