CARON, Roland



À l'Hôtel-Dieu de Lévis, le 27 avril 2018, à l'âge de 87 ans et 7 mois, est décédé monsieur Roland Caron, époux de madame Marie-Claire Roy, fils de feu monsieur Alfred Caron (feu Léa Fortin) et de feu madame Lucienne Morin. Il demeurait à Saint- Henri-de-Lévis et était originaire de Saint-Roch-des-Aulnaies. Outre son épouse, il laisse dans le deuil ses enfants: Marie-Line (Gilles Beaulieu), Denis (France Couture), Marcel (Annie Quirion), Gaétan, Gisèle (feu Gilles Ferland), Nicole (Gerry Ko) et Normand, ainsi que ses petits-enfants et arrière-petits- enfants. Il laisse également dans le deuil ses frères et soeurs: feu Maurice, Thérèse (feu Antonio Pelletier), Cyrille (Denise Charrois), Laurent (feu Ginette Rouleau et une amie Christine Tremblay), Gaston (Céline Gagnon), Yolande (Réal Barbeau), Aline (Jacques Bélanger), Marielle (Réal Garon), Luc-Aimé (Lise Bourgelas), Doris (Marcel Laurendeau), Céline (Jean-Claude Pelletier), Donald (Danielle Anctil) et feu Gérald; ainsi que plusieurs beaux-frères et belles-soeurs. Un remerciement spécial au personnel (qu'il appelait affectueusement ses ''waitress'') du département de l'UCDG (gériatrie), ainsi qu'au département de soins palliatifs de l'Hôtel-Dieu de Lévis. Vous avez été des anges gardiens pour lui et pour sa famille. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fondation des maladies du coeur et de l'AVC ou à la Fondation de l'Hôtel-Dieu de Lévis. La famille vous accueillera à la résidenceà compter de 10h.Ses cendres seront inhumées ultérieurement.