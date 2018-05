BUSSIÈRES, Hélène



Au Centre Paul-Gilbert à Charny le 26 avril 2018 à l'âge de 67 ans est décédée Mme Hélène Bussières, épouse de M. Claude Curie. Elle demeurait à Lévis et était originaire de St-Michel-de-Bellechasse. La famille recevra les condoléances à lavendredi le 4 mai de 19h à 21h30 et samedi jour des funérailles à compter de 13h.et de là au crématorium. Les cendres seront déposées ultérieurement au cimetière de St-Michel-de-Bellechasse. Elle laisse dans le deuil ses enfants: François-Julien Girard (Emilie Dionne), Jean-Sébastien Girard (Ariane Baillargeon), Marie-Josée Girard (René Ferland), Sylvie Lepage (Patrick Légaré); ses petits-enfants: Mélodie, Noémie, Ophélie et Julien-Charles; Angélique et Léandre; Jérémie, Maika et Olivier; elle était la sœur de: Marie-Louise, feu Michel, Roger (Raymonde Carrier), feu Jacques (Louise Fanonera), Pierre (Mireille Hamel), Laurent (Nadja Albuquerque), Claire, Christine (feu Gabriel Hersir), Sylvie, Solange (Robert Ménard); De la famille Curie, la belle-sœur de: feu Jean (Geneviève Benoit) et leur fils Philippe Curie (Sylvie Bernard). Elle laisse également dans le deuil plusieurs neveux, nièces et de nombreux amis(es). La famille remercie la Dre Lucie Morneau et le Dr André Blais ainsi que l'équipe des soins palliatifs du Centre Paul-Gilbert pour leurs excellents soins. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à La Fondation de santé et services sociaux Lévis-Lotbinière (Centre Paul-Gilbert), 975 rue de la Concorde, Lévis QC G6W 8A7.Des formulaires seront disponibles à la résidence funéraire.