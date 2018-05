BROCHU, Claude



À son domicile, le 27 avril 2018, est décédé soudainement à l'âge de 75 ans, Claude Brochu, époux de Germaine Labrecque domicilié à Lyster. Il était le fils de feu Norbert Brochu et feu Laurette Gingras.La famille reçoit les condoléances le vendredi 4 mai de 19h à 21h et samedi jour des funérailles à compter de 9h30 à laClaude Brochu laisse dans le deuil outre son épouse Germaine Labrecque, ses enfants: François, Louis (Katia Soulières) et Chantale (Hans Enzler); ses petits-enfants: Alexandra, Charles, Clara, Louka, Stéphanie, Jimmy, Samantha, Jessica et James; ainsi que ses arrière-petits-enfants: Lohan, Dylan, Marylou et Britany. Il était le frère de feu Marcel (Cécile Lemieux), Irène (Michel Thivierge), Corinne (Raymond-Louis Lemay), feu Léandre, Denise (Henri Martineau), Léo (Solange Trépanier), Henri (Guylaine Richer), Monique (Rosaire Gingras) et Michel. Il était le beau-frère de feu Gérard (feu Marie-Rose Sylvain), feu Albertine (feu Joseph Thivierge), feu Marie-Ange (feu Irené Thivierge), feu Edmond (feu Raymonde Martineau), feu Alice, Léo (Fernande Martineau), Adrien (Jacqueline Huard), feu Paul (Laurette Martineau), feu Lucien (Léna Faucher) et Thérèse (feu Adrien Roussin). Il laisse également dans le deuil plusieurs neveux et nièces, cousins, cousines, autres parents et de nombreux ami(e)s. Votre sympathie peut se témoigner par un don à Opération Enfant Soleil. Les formulaires seront disponibles à la salle. Nos plus sincères condoléances aux membres des familles éprouvées par le deuil. La direction des funérailles a été confiée au