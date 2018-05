FORTIER, Denis



À son domicile, le 18 avril 2018, à l'âge de 54 ans, est décédé monsieur Denis Fortier, fils de feu madame Huguette Godbout et de feu monsieur Rosaire Fortier. Il demeurait à Lévis.La famille recevra les condoléances, en présence des cendres, aude 8 h à 11 h.L'inhumation des cendres se fera au cimetière Mont-Marie ultérieurement. Il laisse dans le deuil sa fille, Lisa-Marie (Nathaniel Bernard); sa petite-fille, Océane; sa sœur, Francine (Sylvain Lecompte); son filleul, Yannick, sa nièce, Ariane (Alex Demers); sa petite-nièce, Florianne ainsi que plusieurs oncles, tantes, cousins, cousines et ami(e)s. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fondation des maladies du cœur et de l'AVC, 4715, avenue des Replats, bureau 261, Québec, Québec Téléphone : 418 682-6387 Site web : www.coeuretavc.ca. Des formulaires seront disponibles sur place.