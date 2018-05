AUDET, Blanche Bissonnette



Au CISSS-CA Saint-Georges-de-Beauce, le 27 avril 2018, à l'âge de 90 ans et 4 mois, est décédée dame Blanche Bissonnette, épouse de feu Lionel Audet. Elle demeurait à Frampton.et de là au cimetière paroissial. La famille recevra les condoléances au funérarium de lasamedi, jour des funérailles à compter de 8h30. La direction des funérailles a été confiée à laElle laisse dans le deuil ses enfants: Abbé Laurent, Suzanne (Yves Perreault) et Bibiane (Daniel Turmel); ses petits- enfants: Audrey (Raphaël Guay), Michelle (Alexandre Poulin) et Marjorie; ses arrière-petites-filles: Zoé et Flavie; ses sœurs: Maria, Louise, Agathe (feu Henri-Louis Lapointe); son frère Jules ainsi que plusieurs neveux, nièces, cousins, cousines et amis. Elle est allée rejoindre ses parents: Blanche Fleury et Joseph Bissonnette; ses frères et sœurs: Anna (Eddy Leclerc, Fernand Couture, Louis- Philippe Harvey), Youville, Marguerite (Toy Chan), Joséphine (Alexandre Couture), Yvonne, Martine (Fernand Gagnon), Ernest, Rachel, Ida, René et Nicole; les membres de la famille Audet: Armoza Fortin et Laurent Audet (beaux-parents), Louis et Lauréat (Agathe Marcoux). La famille désire remercier tout le personnel de la Résidence Curé Larochelle de Saint-Odilon pour leur présence auprès de notre mère durant les cinq années où elle a vécu à cette résidence. Toute marque de sympathie peut se traduire par un don à la Fabrique de Frampton ou à un organisme de votre choix.