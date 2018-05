MORISSETTE, Colette Lavoie



À l'Hôpital Saint-Sacrement, Québec, le 23 avril 2018, à l'âge de 83 ans et 11 mois, est décédée madame Colette Lavoie, épouse de feu monsieur René Morissette, fille de feu monsieur Simon Lavoie et de feu madame Marie-Jeanne Bouchard. Elle demeurait à Donnacona.La famille recevra les condoléances au, à partir de 10 h,Madame Lavoie laisse dans le deuil ses fils: Réal (Danielle Leclerc) et Doris; son petit-fils adoré Cédrik; ses frères, soeurs: feu Sylviane, Louise (feu Yvon Trépanier), Gisèle, Adrien (Joan Marcotte), Florent, Gilles, Raynald (Denise Beauregard), Jocelyne (Ginette Meloche), Henriette (Georges Nadon); ses beaux-frères et belles-soeurs de la famille Morissette: feu Gérard (feu Rolande Fortin), feu Roland (feu Eliane Frenette), feu Hervé (Florence Savard) Solange (feu Adrien Gingras), Carmen (Marcel Petitclerc), Aline, Marie-Claire (feu Claude Langlais), feu Claudette (Clément Frenette), Ginette (Claude Lavallée); ainsi que plusieurs neveux, nièces, cousins, cousines et ami(e)s. Remerciement spécial au Dre Julie Walsh pour son dévouement. Ceux qui le désirent peuvent faire un don à la Fondation des services santé et sociaux de Portneuf, 700, rue Saint-Cyrille, Saint-Raymond, G3L 1W1, www.fsssp.ca