DURING, Jean-Baptiste



À Côté Jardins, le 28 avril 2018, à l'âge de 86 ans, est décédé monsieur Jean-Baptiste During, époux de feu madame Jeannette Demeule, fils de feu Fernand During et de feu Marie-Paule Daigle. Il demeurait à Québec.2018 de 17h à 19h.Il laisse dans le deuil ses enfants: Jacques, Jean-Guy (Aline Bégin), feu Gaétan, Johanne (Bruno Deschênes), Denise, Lise; plusieurs petits-enfants et arrière-petits-enfants; ainsi que plusieurs neveux, nièces, parents et ami(e)s. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Société Alzheimer de Québec, 305-1040, avenue Belvédère, Québec (Qc) G1S 3G3, Tél. : 418-527-4294