GOULET, Germaine Rochefort



Le 13 février 2018, au Centre d'hébergement de Saint-Raphaël, à l'âge de 98 ans et 1 mois, est décédée madame Germaine Rochefort, épouse de feu Léopold Goulet. Originaire d'Armagh, fille de feu M. Joseph Rochefort et de feu dame Elmire Thibault. Elle a vécue de longues années à Québec (Sainte-Foy) pour finalement revenir aux sources où elle reposera aux côtés de son époux et de sa famille. La famille recevra les condoléances au, de 9h à 10h45.et de là, au cimetière paroissial. Les cendres seront inhumées au cimetière paroissial. Elle laisse dans le deuil ses enfants: feu Raynald, Conrad (Louis Dubord) et Daniel (Mélanie Picard); ses petits-enfant : Rose Dubord-Goulet et Éric Dubord-Goulet. Elle était la demie-sœur de feu Émilianna Rochefort (feu Rosario Turgeon) et la sœur de: feu Soeur Marie-Jeanne, feu Jean-Baptiste, feu Marie-Louise (feu Edmond Rousseau), feu Pierre-Émile (Claudette Thibault), feu Joseph-Fernand, feu Louis-Philippe (feu Lucie Roy), feu Jean-Paul (feu Cécile Langlois), feu Lucille (feu Raymond Labbé), Madeleine (feu Gérard Baillargeon). De la famille Goulet, elle était la belle-sœur de: feu Siméon (feu Marie-Jeanne Vallières), feu Léandre (feu Germaine Duchesneau), feu Gilbert (feu Estelle Ménard et en 2e noces de feu Marie-Jeanne Vallières), feu Dora (feu Eugène Fradette), feu Louis (Thérèse Rémillard), feu Hervé (feu Laurette Rouleau), Marie-Ange (feu Hervé Mercier), feu Gérard, feu Robert (Jeannine Carrier) et feu Lionel. Elle laisse également dans le deuil plusieurs neveux, nièces, cousins, cousines et ami(e)s. Une mention à ses amies: Lina Potvin (feu Pierre Ledoux), Lise et Christiane Nadeau, pour toutes leurs attentions et amour. Un grand remerciement à tous les membres du personnel du Centre d'hébergement de Saint-Raphaël pour leur dévouement et compassion. Cette pensée englobe également tous les gens du milieu de la Santé qui ont fait de même au cours des dernières années. Nous manquons d'espace pour faire l'éloge de tous les lieux et tous les gens, mais prière de vous sentir concerné et veuillez accepter toute notre gratitude. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à l'organisme de votre choix. La direction des funérailles a été confiée à la