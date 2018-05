LANGLOIS, Liliane Pelletier



Au CHSLD Champlain des Montagnes, le 6 avril 2018, à l'âge de 91 ans et 3 mois, est décédée Madame Liliane Pelletier, épouse bien-aimée de feu Roland Langlois, fille de feu Sem Pelletier et de feu Valéda Auclair. Elle demeurait à Notre-Dame des Laurentides. Elle était retraitée de Poste Canada. Elle est allée rejoindre ses deux sœurs feu Colette (feu Charles-Édouard Noël) et feu Jeannine (feu Henri Villeneuve). Elle laisse aussi dans le deuil ses beaux-frères et belles-sœurs de la famille Langlois, Marcel (feu Andrée Lessard, Lucie Gosselin), Jean-Marie (Donna Paerewick) Thérèse, Génita (feu Maurice Langlois) Luc Labelle (feue Jeannette Langlois) Audrey Kimpton (feu Paul-Émile Langlois), ainsi que plusieurs neveux et nièces des familles Villeneuve, Noël et Langlois.La famille recevra les condoléances une heure avant la cérémonie religieuse à l'église. La direction des funérailles a été confiée au :Un merci tout spécial à sa nièce Lynda Villeneuve pour sa présence et sa disponibilité envers elle, et particulièrement durant les 3 dernières années et sa filleule Lucie Villeneuve, pour tout le dévouement qu'elle a eu à son égard tout au long de sa vie.Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Société Alzheimer de Québec.