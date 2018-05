Garde corrige le tir

Il a notamment mentionné que ce qu’il voyait de Dominic Oduro et d’Anthony Jackson-Hamel ne suffisait pas pour justifier qu’ils obtiennent un départ ou plus de minutes. Il s’est également dit frustré par Raheem Edwards.

« Je n’attends pas de me présenter devant les médias pour obtenir une réponse [de mes joueurs], je veux seulement que les joueurs s’entraînent comme on doit le faire.

« C’était très instructif, a confié Garde. Ce qui est positif, c’est que dans toutes les situations où il y a de l’incompréhension, le dialogue est important et c’était très agréable de la part de Howard Webb de venir jusqu’ici, de pouvoir le rencontrer et échanger.

« On a regardé un certain nombre de situations sur lesquelles on n’avait peut-être pas forcément le même avis et c’était constructif. »