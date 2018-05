Grande manif de grutiers à Montréal

Des grutiers manifesteront samedi à la hauteur de leurs moyens alors qu’ils prendront la rue avec une quinzaine de grues pour dénoncer les modifications apportées récemment à leur formation.

Québec a annoncé récemment que les entreprises pourront former des grutiers à l’aide d’un cours de 150 heures et un examen dont le seuil de réussite est de 80 %.

Sécurité

Le fait que des grutiers sans diplôme d’études professionnelles puissent opérer sur des chantiers représente un danger pour le public et les travailleurs, estime l’Union des opérateurs grutiers affiliée à la Fédération des travailleurs du Québec.

Entre 600 et 700 grutiers et des entreprises sont attendus samedi, à midi, devant les bureaux de la Commission des normes, de l’équité, de la santé et de la sécurité du travail.

Ils vont par la suite se diriger vers les bureaux du premier ministre du Québec, 1 km plus loin.