Jonathan Meunier ne fait pas le poids

Revirement de situation inattendu : ni Jonathan Meunier ni son adversaire Menad Abdella n’ont été en mesure de faire le poids, jeudi matin, si bien que leur combat de ce soir n’aura plus aucun titre en jeu.

Abdella (171,2 lb) et Meunier (170,2 lb) n’ont pas été en mesure de respecter la limite de 170 lb requise.

« Il y a eu une erreur dans notre balance, en haut, dans le calibrage. On était sûr de notre affaire. Je ne comprends pas, a tout d’abord mentionné Meunier. De plus, jeudi, on nous avait dit que la pesée serait à 11 h 30, et finalement on a appris que c’était à 11 h. Avoir eu 30 minutes de plus, on aurait pu corriger le tout. »

Abdella s’excuse

Dans le cas d’Abdella, il ne cherchait pas d’excuses. Même s’il a accepté de se battre face à Meunier à huit jours d’avis, il prenait la pleine responsabilité de son échec.

« J’ai manqué de temps, j’aurais dû me lever plus tôt. Je suis allé au sauna ce matin, mais mon entraîneur n’était pas là, donc je n’ai pas eu d’aide. Je m’excuse auprès de tout le monde. C’est la première fois que ça m’arrive et ce sera la dernière. »

Les combats débuteront dès 18 h et la carte principale se mettra en branle sur le coup de 19 h 30. Le combat final, entre Marc-André Barriault et Brendan Kornberger, devrait débuter vers 22 h 30.