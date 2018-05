Laurent Beaudoin aurait voulu garder la C Series

Laurent Beaudoin, qui a quitté jeudi le conseil d’administration de Bombardier après y avoir siégé pendant 55 ans, reconnaît qu’il a eu un pincement au coeur quand l’entreprise a cédé à Airbus le contrôle de sa gamme d’avions C Series.

«Si tout avait été normal, on aurait préféré le garder, mais je pense que l’association avec Airbus donne réellement un plus grand potentiel à notre C Series pour le futur», a déclaré le bâtisseur du Bombardier moderne après l’assemblée annuelle des actionnaires.

En vertu d’une entente annoncée l’automne dernier, Bombardier remettra le contrôle de la C Series à Airbus pour 0$. La multinationale québécoise a investi au moins 6 G$ US dans le programme d’avions, mais manquait cruellement de ressources pour en faire un succès commercial.

M. Beaudoin fêtera bientôt ses 80 ans. Il est entré chez Bombardier le 1er mai 1963 alors que l’entreprise était dirigée par son beau-père, Joseph-Armand Bombardier.

«On a passé une période difficile dans les dernières années, mais je suis content de voir qu’on regarde à nouveau vers la croissance, a-t-il confié. Je quitte vraiment dans le bon temps, avec la reprise.»

Laurent Beaudoin demeure pour l’instant président du conseil d’administration de Bombardier Produits récréatifs (BRP) et administrateur de Ciment McInnis.