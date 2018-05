Le bonheur se trouve aussi à Winnipeg

WINNIPEG | Dominique Ducharme et Joël Bouchard ont travaillé sous la direction de Pascal Vincent durant trois ans avec le Junior de Montréal. Ducharme vient de se joindre à l’organisation du Canadien. Il y a de bonnes chances que Bouchard fasse de même au cours des prochaines semaines. Quant à Vincent, il poursuit son bonhomme de chemin dans son rôle d’entraîneur en chef du Moose du Manitoba, équipe-école des Jets de Winnipeg dans la Ligue américaine.

Winterpeg, comme on dit au Canada anglais, est devenu son chez-lui. Son épouse dirige un personnel d’une centaine d’infirmières dans un centre hospitalier. Mardi, leur fille de sept ans s’est habillée tout de blanc comme tous les élèves de l’école qu’elle fréquente dans un mouvement de solidarité aux Jets.

À l’instar de l’équipe mère, le Moose connaît une excellente saison. L’équipe a occupé longtemps le sommet de la division Centrale en saison régulière.

Des blessures chez les Jets et au sein de ses troupes l’ont fait reculer un peu, mais elle n’a terminé qu’à trois points du premier rang de sa division avec 92 points.

Honneur collectif

Les mérites de Vincent ont été reconnus par ses collègues de la Ligue américaine et des journalistes suivant les activités du circuit, qui l’ont élu entraîneur de l’année.

« C’est valorisant quand ça vient des autres coachs », dit l’homme de 46 ans.

« Mais s’il y a un honneur qui représente bien le travail accompli par une équipe, c’est celui d’entraîneur de l’année, ajoute-t-il humblement. Parce qu’on n’est rien sans ses adjoints, ses joueurs et la confiance des dirigeants.

« Tout le monde a fait sa part dans ça. C’est mon nom qui apparaît sur le trophée, mais le mérite revient vraiment à toute l’organisation. »

Comme à la maison

N’empêche que ça cadre bien dans un résumé de carrière. La réputation de Vincent grandit. Il devrait se retrouver derrière le banc d’une formation de la Ligue nationale un jour.

« Je suis conscient que le téléphone va sonner à un moment donné », dit-il.

« Est-ce que j’y pense ? Pas vraiment. Je vais écouter si quelqu’un appelle, sinon je ne serai pas moins heureux. Je suis très sincère en disant ça. Quand je me présente à notre centre d’entraînement et à notre amphithéâtre au centre-ville, je me sens à la maison.

« Je suis ici depuis sept ans. Je connais les gens et les gens me connaissent. Il fait froid l’hiver, laisse-t-il tomber avec un sourire, mais une fois que tu l’as compris, ça va. L’organisation nous traite comme une équipe de la Ligue nationale. Nos déplacements se font pratiquement tous par vols nolisés. »

Propriétaire présent

L’organisation des Jets est tissée serré. On y retrouve cette ambiance conviviale que l’on sentait chez le Canadien et les autres équipes avant que la LNH ne devienne une énorme entreprise.

« Notre propriétaire Mark Chipman a passé 20 minutes dans mon bureau ce matin [hier] pour me parler du match de la veille contre les Predators », raconte Vincent.

« Il me texte après chacun de nos matchs. Il nous félicite quand on gagne et quand ce n’est pas le cas, il nous souhaite bonne chance pour le prochain match. Il a toujours une approche positive. »

Lundi, le Moose a éliminé les Griffins de Grand Rapids, équipe-école des Red Wings de Detroit, qui l’avait devancé par un point au classement. À partir de samedi, le Moose affrontera les IceHogs de Rockford, filiale des Blackhawks de Chicago, qui a surpris les Wolves de Chicago en première ronde des séries. Premiers dans la division Centrale en saison régulière, les Wolves sont affiliés aux Golden Knights de Vegas.

Malgré le grand intérêt que suscitent les Jets dans la communauté et les spéculations qui circulent sur l’avenir de Vincent, toutes les pensées de l’entraîneur vont à son équipe.

« On dit toujours aux joueurs de vivre le moment présent, fait-il valoir. Je suis tellement chanceux de faire partie de l’organisation des Jets et de travailler avec les gens qui en font partie. »

Arrivé en parfait inconnu

Vincent ne connaissait personne de l’organisation lorsque l’ancien entraîneur en chef Claude Noël l’a appelé en 2011 afin de lui offrir la possibilité de se joindre à son personnel d’adjoints.

« À titre de directeur général et d’entraîneur au niveau junior, je faisais affaire avec beaucoup de gens de la Ligue nationale », raconte-t-il.

« Mais il n’y avait jamais eu de communications entre moi et les Jets. J’étais en train de faire manger ma fille dans notre maison de Brossard quand le téléphone a retenti. En voyant le code régional 204 sur l’afficheur, je me suis demandé de qui il pouvait bien s’agir.

« Mais rien n’arrive sans raison. Avec le recul, je pense qu’Alain Vigneault, qui a dirigé le Moose avant d’aller à Vancouver, avait agi comme intermédiaire. Le timing est tellement important. »

Vincent a travaillé cinq ans comme adjoint avec les Jets, d’abord aux côtés de Noël puis aux côtés de Paul Maurice de qui il est très proche.

« Je voulais vivre cette expérience dans la Ligue nationale », dit-il.

Dominique Ducharme n’a-t-il pas dit la même chose lors de son embauche par le Canadien ?