Le château de Maxime Rémillard pourrait être vendu à l’enchère

La résidence de prestige de Maxime Rémillard, à Saint-Mathieu-de-Beloeil, en Montérégie, sera mise en vente à l’enchère publique le 14 juin si le grand patron du Groupe V Média et de Remstar ne règle pas une facture de 42 800 $ de taxes municipales et de frais administratifs.

Un avis public a ensuite été affiché le 6 avril. Cet avis a été publié dans le journal local L’Œil Régional, le 18 avril, puis le 25 avril. «En date d’aujourd’hui [2 mai], les montants dus pour les taxes municipales ne sont pas payés», a fait savoir M me Levasseur.

Lors d’un bref échange téléphonique, l’adjointe de M. Rémillard a pourtant évoqué «une erreur de la Ville» et a assuré que la résidence «ne sera pas vendue aux enchères». Maxime Rémillard n’a pas rappelé Le Journal.

Selon la description faite par Sotheby’s, la résidence est un «majestueux domaine sur la Rive-Sud de Montréal, à 20 minutes du centre-ville. Situé sur 2 600 000 pi2 de terrain, le domaine comprend un manoir de 7 chambres à coucher, écurie ultra moderne, deux demeures en sus, pavillons, et plus. Le luxe abonde au manoir avec matériaux nobles et finitions haut de gamme».