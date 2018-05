Le communisme fait un retour

S’il vous plaît, expliquez-moi pourquoi des jeunes intelligents, instruits et épris de justice sociale croient que la solution aux excès du capitalisme d’aujourd’hui se trouve dans les excès du système politique le plus violent, cruel et injuste : le communisme.

Le 1er mai, de jeunes manifestants ont défilé dans les capitales européennes, drapeaux de l’Union soviétique à bout de bras et t-shirts du Che, créateur des camps de rééducation cubains, sur le dos. Même ici, on a vu des banderoles avec la faucille et le marteau pendant des manifestations du printemps étudiant.

Ne savez-vous pas que les régimes communistes sont responsables de la mort de 85 à 100 millions de personnes ? Les Khmers rouges de Pol Pot au Cambodge ont tué le quart de la population de leur pays ; des millions de Russes sont morts dans les goulags ; Dieu seul sait combien de millions sont morts, souvent de faim, à cause des politiques de Staline, sans oublier les tueries de classe (et de masse) de Lénine.

Pourquoi ?

En Chine, Mao a sacrifié volontairement un million de Chinois pour réaliser sa grande réforme agraire. Entre 20 et 43 millions de personnes n’ont pas survécu à son Grand Bond en avant.

Ne savez-vous pas que les paysans soviétiques mouraient de faim pendant que les apparatchiks du Parti communiste vivaient dans l’opulence ?

Comment cela peut-il être redevenu acceptable en 2018 ?

La recette a été mal appliquée, direz-vous ? Foutaise. Le communisme ne peut exister sans répression à grande échelle, car il nie ce qui fait des humains, des humains.

Informez-vous. Lisez Le livre noir du communisme. S’il vous plaît.

Vous êtes jeunes, vous vivez dans un monde en changement. N’avez-vous pas envie d’inventer quelque chose de nouveau au lieu de ressortir Marx des boules à « mythes » ?