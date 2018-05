Le Groupe TVA réduit ses pertes

MONTRÉAL - Le Groupe TVA a réduit ses pertes au premier trimestre de 2018 par rapport à la même période l’an dernier même s’il reste dans le rouge.

Le groupe médiatique contrôlé par Québecor a perdu 5,1 millions $ (12 cents par action) pour les trois premiers mois de l’année comparativement à 8 millions $ (19 cents par action) pour la même période l’an dernier.

Malgré cette meilleure performance, les revenus étaient en baisse passant de 141,1 millions $ au premier trimestre de 2017 à 133,8 millions $ pour celui de 2018.

« Nous sommes satisfaits des résultats obtenus pour notre premier trimestre de l'exercice financier de 2018. Le secteur télédiffusion et production a connu une légère croissance de ses résultats financiers attribuable à TVA Sports et à l'ensemble de nos autres canaux spécialisés. D'ailleurs, nous sommes heureux d'annoncer que TVA Sports sera le diffuseur francophone des matchs de l'Euro 2020» a mentionné la présidente de Groupe TVA, France Lauzière, par communiqué.

Les parts de marché du réseau TVA se sont maintenues, malgré la diffusion des Jeux olympiques d’hiver par Radio-Canada.

Le Groupe TVA a aussi amélioré son bilan du côté des magazines.

«Malgré que la baisse des produits d'exploitation du secteur magazines s'est poursuivie au premier trimestre de 2018, nous avons été en mesure d'améliorer les résultats financiers de ce secteur d'activités en poursuivant nos efforts de réduction des charges d'exploitation et en priorisant nos marques les plus porteuses. D'ailleurs, selon le plus récent sondage Vividata, nous rejoignons 9,1 millions de lecteurs au Canada, toutes plateformes confondues. Nos titres anglophones sont lus par 6,7 millions de lecteurs tandis que nos titres francophones en rejoignent 2,9 millions», a précisé la présidente de Groupe TVA.