Le lock-out à l'UQTR déçoit les enseignants et les étudiants

André Bougaïeff est professeur à l'Université du Québec à Trois-Rivières (UQTR) depuis 1969. Il est de ceux qui se sont rassemblés jeudi matin pour manifester leur mécontentement à l'endroit du lock-out.

«Je suis le professeur qui est là depuis un demi-siècle et c'est la première fois que je vois une chose pareille, et j'avoue que je suis profondément déçu de l'administration de l'UQTR», a-t-il lancé en entrevue avec TVA Nouvelles.

Il s'agit d'une mesure extrême, croient certains. «C'est une décision lâche», a dit la professeure Hélène Marcotte.

C'est le conseil d'administration qui a décrété le lock-out, alors que le recteur se trouve à l'étranger. Le syndicat maintient que cette décision est irresponsable. «La position du syndicat est justifiée. La direction a agi beaucoup trop rapidement et sans évaluer toutes les conséquences de son geste», a mentionné le vice-président du syndicat, René Lesage.

Les étudiants sont choqués; 70 d'entre eux ont signé une lettre adressée à la direction et dans laquelle ils reprochent à l'UQTR d'avoir mis de côté sa dimension humaine. «Moi, je suis en recherche et j'ai besoin de ma directrice de recherche, tout ça est pénalisé. Il y a plein de gens qui vivent des réalités différentes et il y a aussi des problématiques avec les stages», a dit l'instigatrice de la lettre, Carol-Ann Rouillard.

Tous espèrent que le conflit va se régler rapidement, la ministre de l’Enseignement supérieur Hélène David veille au grain.

«Je ne suis pas heureuse de la situation, je surveille minute par minute, alors attendons la suite, mais on les surveille», a indiqué la ministre.