Le meilleur chef BBQ: sous pression, Odette panique et Martin se démène

Ce printemps, huit passionnés du grill s’opposent dans le cadre d’une web-réalité à la recherche du meilleur chef BBQ de la province dans l’ultime but de remporter un grand prix de 2300 $!

Martin et Odette sont les premiers participants à s’affronter en duel! Ils doivent concocter un plat principal et un dessert sur le BBQ en moins de 30 minutes.

Alors que Martin s’affaire à assembler ses assiettes pour les goûteurs, Odette est surprise d’apprendre qu’il ne reste qu’une minute! «Non, non, non. Ben voyons donc!» laisse-t-elle échapper.

ÉPISODE 1 : ODETTE VS MARTIN

Dans cet épisode, Martin prépare un spécial viandes et une paupiette d’aubergines. Pour sa part, Odette opte pour une bavette de bœuf et des patates grelots. Quant aux desserts, Martin prépare un shortcake aux fraises et Odette un quatre-quarts aux fraises et aux raisins.

Quatre autres participants, agissant à titre de goûteurs, déterminent qui remporte le duel. Ce dernier devient le premier finaliste et est en lice pour le grand prix de 2300 $!

Qui sera le meilleur chef BBQ du Québec?

Mardi prochain, les goûteurs devront faire un choix déchirant entre François-Thomas et Patrick. La décision ne fait pas l’unanimité.

